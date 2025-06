Dauerhaft Premier League Tel verlässt Bayern endgültig - Namhafte Transfer-Kandidaten

Bratislava - Mathys Tel verlässt den FC Bayern München endgültig. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, schließt sich der 20-Jährige dem englischen Traditionsclub Tottenham Hotspur dauerhaft an. Der französische Offensivspieler war bereits in der Rückrunde der Premier League auf Leihbasis für die Engländer aufgelaufen. Aktuell spielt Tel bei der U21-EM in der Slowakei, wo seine Franzosen am Samstag einen dramatischen 3:2-Sieg gegen Georgien feierten, er traf dabei per Elfmeter zum 1:0.