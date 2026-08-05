Wenn sich die Woche dem Ende zuneigt, dann erwacht der Bereich der Dauercamper beim „Oberhof Camping“ erst so richtig zum Leben. Bei sommerlichen Temperaturen drehen die Naturfreunde den Schlüssel im Schloss ihrer Häuser und Wohnungen zweimal rum und ziehen stattdessen in ihre vollausgestatteten Wohnwägen und Camper um. Um zu den Dauercampern an der Talsperre Lütsche zu gelangen, müssen Besucher einmal den gesamten Campingplatz überqueren. Dort angekommen, erinnert wenig an die provisorisch aufgeschlagenen Zeltlager bei den Kurzzeitcampern. Ähnlich einer Kleingartenanlage gibt es stattdessen fein gestutzte Hecken, gepflegte Gartenzäune mit Schildern und dekorativ angelegte Wege.