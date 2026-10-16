In letzter Zeit habe es keine Beschwerden mehr von Anwohnern gegeben, hieß es vom zuständigen Thüringer Landratsamt in Altenburg. So rauche es seit einiger Zeit wesentlich weniger, weswegen es nicht mehr stark rieche.

Wie wurde darauf reagiert?

Seit Anfang September finden auf Anordnung der Stadt Meuselwitz an fünf Standorten Messungen der Qualität der Luft basierend auf verschiedenen Parametern statt. Eine dieser Stationen steht auch im sächsischen Michelwitz. Diese sollen Rückschlüsse über mögliche Gesundheitsrisiken liefern. Ergebnisse liegen bislang nicht vor. Die LMBV rechnet ab Anfang/Mitte November damit.

Zudem hatte das Landratsamt Altenburger Land angekündigt, dass in einer zweiten Phase sogenannte Messcontainer an den Messpunkten in Mumsdorf und Falkenhain aufgebaut werden sollen, da diese besonders vom Geruch betroffen seien. Diese liefern dann demnach unter anderem Aussagen zu Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Kohlenstoffmonoxid in Echtzeit. Damit ließen sich auch Kurzzeitgrenzwerte überwachen. Voraussichtlich beginne der Aufbau der Container Ende Oktober, hieß es vor einigen Wochen.

In Sachsen-Anhalt wurden zudem selbstständig Messungen durchgeführt. "Bis dato hat keine Messung im Burgenlandkreis auch nur ansatzweise eine Überschreitung von gesetzlichen Grenzwerten ergeben", teilte das zuständige Landratsamt mit.

Was folgt als Nächstes? Ist ein Ende in Sicht?

In den vergangenen Monaten konnte der Brand laut LMBV von acht Hektar auf rund zwei Hektar eingedämmt werden. Prognosen, wann der Brand endgültig gelöscht sein wird, gibt es bislang nicht.

Um die Fläche abzukühlen und nahezu rauchfrei zu bekommen, schätzt das Unternehmen, dass bis zum Jahresende vor Ort gelöscht werden muss. Als abschließende Maßnahme soll das Areal mit einer zwei Meter dicken Erdschicht abgedeckt werden, sodass der unterirdische Rauch endgültig erstickt wird. Gegen Ende des Jahres oder Anfang 2027 soll mit einer testweisen Prüfung der Tragfähigkeit begonnen werden.

Bis die dauerhafte Abdeckung vollständig hergestellt sei und volle Wirkung entfalte, werde jedoch noch einige Zeit vergehen. Im August hatte der Sprecher der Geschäftsführung der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV), Bernd Sablotny, die Dauer dafür auf zwei bis vier Jahre geschätzt.