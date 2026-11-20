Meuselwitz - Erste Auswertungen von Messungen im Umfeld des unterirdischen Schwelbrands auf dem früheren Kohlebergbaugelände bei Meuselwitz haben keine gesundheitsbelastenden Werte ergeben. Das teilte das Landratsamt Altenburger Land mit. Den Ergebnissen nach seien etwa die Belastung mit Luftschadstoffen wie Benzol oder Feinstaub geringer als die geltenden jeweiligen Jahresmittelwerte. "Es ist jedoch zu erwähnen, dass ein Vergleich mit den Jahresmittelwerten noch keine abschließende Aussage über die Einhaltung dieser Werte im laufenden Kalenderjahr erlaubt", hieß es seitens des Landratsamts.