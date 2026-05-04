Scheinfeld - Der frühere Bundestorwart-Trainer Andreas Köpke würde sich eine WM-Teilnahme von Manuel Neuer wünschen. "Ob noch was passiert, weiß kein Mensch. Fakt ist einfach, normalerweise müssten die Besten spielen bei der WM", sagte Köpke (64) bei einer Veranstaltung seines langjährigen Vereins 1. FC Nürnberg und von Ausrüster Adidas im mittelfränkischen Scheinfeld. "Manu ist nach wie vor der Beste. Meine persönliche Meinung: Ich würde es mir wünschen, dass er nochmal spielt. Aber ich glaube es nicht."