Politischer Gender Gap in Deutschland

Demokratische Frauen ließen sich bei ihrer Auswahl am stärksten von Politik leiten. Die Ablehnung der anderen politischen Seite war bei ihnen etwa viermal so stark ausgeprägt wie bei republikanischen Frauen oder Männern. "Die Studie zeigt, dass Menschen von der politischen Ausrichtung her auf eine ganze Reihe anderer Eigenschaften schließen, etwa Werte, Lebensstil, Charakter", erläuterte Hudde der Deutschen Presse-Agentur. "Und das geschieht, glaube ich, vorschnell, denn so stereotyp sind die Menschen in der Realität meist nicht."