Köln - Viele Menschen nutzen Online-Dating Apps und geben dort auch ihre politische Orientierung an – eine Studie zeigt jetzt, wie und warum gerade diese Information die Auswahl beeinflusst. Demnach lehnen in den USA viele Wähler der Demokratischen Partei Anhänger der Republikaner ab und umgekehrt. Während Demokraten in der Studie für potenzielle Partner ohne politische Präferenz fast genauso offen waren wie für andere Demokraten, ließ sich bei Republikanern eine klare Vorliebe für andere Republikaner feststellen.