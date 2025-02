Datenschutz und Bürokratie: Bundesdatenschutzbeauftragte will kleinere Firmen entlasten

Specht-Riemenschneider wies auch die Vorwürfe des US-Vizepräsidenten JD Vance zurück, wonach die EU-Regulierung die Meinungsfreiheit gefährde. "Der Ton in den USA stimmt mich sorgenvoll", schrieb die Datenschützerin. "US-amerikanische und chinesische Dienste werden in Europa durch den DSA nicht überreguliert, es geht auch nicht um den absurden Vorwurf der Zensur, den US-Vizepräsident Vance in seiner Rede in den Raum gestellt hat. Wir stehen selbstbewusst ein für ein friedliches digitales Miteinander."