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Datenmissbrauch Bahnkonto eines 20-Jährigen für Ticketkäufe missbraucht

Ein 20-Jähriger entdeckt unberechtigte Vorgänge in seinem Bahn-Konto. Die Bundespolizei ermittelt – doch wie die Täter an seine Daten kamen, ist noch offen.

Datenmissbrauch: Bahnkonto eines 20-Jährigen für Ticketkäufe missbraucht
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Über das Bahn-Kundenkonto eines 20-Jährigen wurden unberechtigt Fahrkarten für mehr als 350 Euro gekauft. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Nordhausen (dpa/th) - Über das passwortgeschützte Kundenkonto eines 20-Jährigen bei der Deutschen Bahn sind unberechtigt Fahrkarten gekauft worden. Der bislang festgestellte Schaden beläuft sich auf etwas mehr als 350 Euro, wie die Bundespolizei mitteilte. Wie die Zugangsdaten in fremde Hände gelangten, ist noch unklar. Die Ermittlungen sollen klären, wo und in welchem Umfang unberechtigte Käufe erfolgten und wer dafür verantwortlich ist.

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Der 20-Jährige erstattete Anzeige bei der Bundespolizei. Die Behörde rät, Sicherheitsupdates auf Geräten zeitnah zu installieren, verdächtige E-Mails, SMS und Messenger-Nachrichten nicht zu öffnen und komplexe Passwörter zu verwenden.