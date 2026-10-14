Datenmissbrauch: Bahnkonto eines 20-Jährigen für Ticketkäufe missbraucht

Nordhausen (dpa/th) - Über das passwortgeschützte Kundenkonto eines 20-Jährigen bei der Deutschen Bahn sind unberechtigt Fahrkarten gekauft worden. Der bislang festgestellte Schaden beläuft sich auf etwas mehr als 350 Euro, wie die Bundespolizei mitteilte. Wie die Zugangsdaten in fremde Hände gelangten, ist noch unklar. Die Ermittlungen sollen klären, wo und in welchem Umfang unberechtigte Käufe erfolgten und wer dafür verantwortlich ist.