Frankfurt/Main - Die Deutsche Bank sieht sich erneut mit Vorwürfen konfrontiert, bei der Geldwäsche-Bekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden über Jahre interne Kontrollen vernachlässigt zu haben. Internationale Medien werteten nach eigenen Angaben mehr als 15 Millionen interne Dokumente des Frankfurter Dax-Konzerns aus, die Journalisten zugespielt wurden. Darunter seien mehr als neun Millionen E-Mails sowie Berichte, Präsentationen und Kalendereinträge. An der Auswertung beteiligt waren unter anderem der "Spiegel", "ZDF frontal", die "New York Times" und die britische "Financial Times".