Man habe den Zugriff unterbunden und die ausgenutzte Schwachstelle geschlossen, hieß es. "Der Umfang des Vorfalls ist begrenzt. Hinweise auf einen Missbrauch der Daten liegen uns derzeit nicht vor." Zuvor hatte das Nachrichtenportal "T-Online" berichtet. Wie viele Kundinnen und Kunden betroffen sind, teilte das Unternehmen nicht mit.