Daten und Schule: Was sich Christian Tischner von den Kanadiern abschauen will

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Bildungsminister Christian Tischner reist nach Kanada und will sich dort Anregungen holen, wie aus Bildungsverläufen von Schülern individuelle Lernangebote erstellt werden. "Die haben sich vor mehreren Jahrzehnten auf den Weg gemacht, durch systematische Erhebung von schulischen Daten auf allen Ebenen - sowohl Kindergartenbereich, als auch Schulbereich - ein Gesamtkonzept zu entwickeln, wie man tatsächlich Bildungsqualität steuern kann", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt vor seiner Reise, die am Sonntag beginnen sollte.