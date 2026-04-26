Daten und Schule: Was sich Christian Tischner von den Kanadiern abschauen will

Daten bündeln und weitergeben

In Kanada laufe das anders. Tischner kann sich eine Weitergabe solcher Daten auch in Thüringen vorstellen. Schulen könnten dann besser erkennen, wenn beispielsweise Sprachprojekte nötig werden. Auch das Ministerium könnte sogenannte Brennpunkt-Schulen besser erkennen und einschätzen, welche Probleme dort vorherrschen. Man erhalte ein viel genaueres Bild. "Aber es geht auf keinen Fall darum, zu kontrollieren oder zu sagen: Das ist eine bessere Schule, das ist eine schlechtere Schule", sagte Tischner. Man brauche die Daten, um Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung zielgenauer zu machen.