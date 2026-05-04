Daten für Lernangebote: Gläserne Schüler? Elternvertreter besorgt über Datenerhebung

Erfurt (dpa/th) - Thüringer Elternvertreter sehen eine mögliche Orientierung am kanadischen Modell im Umgang mit Schülerdaten kritisch. "Was als Instrument zur Verbesserung von Bildung dargestellt wird, birgt erhebliche Risiken für Kinder und Jugendliche", teilte die Landeselternvertretung in Erfurt mit. Wenn Kinder dauerhaft bewertet und verglichen würden, verstärke dies den Leistungsdruck im Schulalltag und setze Schülerinnen und Schüler unter Stress, so die Sorge der Elternvertreter. "Eine systematische Erfassung von Leistungsdaten über die gesamte Schullaufbahn hinweg führt in der Konsequenz zum „gläsernen Schüler“." Die Landeselternvertretung forderte, "auf eine flächendeckende Datenspeicherung zu verzichten".