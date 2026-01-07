Natürlich bemühen sich die Verantwortlichen bei der Agentur für Arbeit um Sachlichkeit, darum, die Lage nüchtern zu beschreiben. Und so erklären sowohl Markus Behrens, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion für Arbeit Sachsen-Anhalt/Thüringen als auch Wolfgang Gold, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Suhl am Mittwoch, dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Dezember 2025 vor allem auf saisonale Effekte zurückzuführen sei.