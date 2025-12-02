Das zweite Türchen: Ein Hirsch mitten in Blumen

Tipp: Die Postkarten können auch direkt im Briefkasten des Theaters am Bühneneingang eingeworfen oder an der Theaterkasse abgegeben werden.

Und nun Türchen 2 mit dem Hirschgemälde zwischen Blumen: Um das Rätsel zu knacken, gibt es drei Tipps. Die gesuchte Inszenierung stammt aus der laufenden Saison. Es gibt hier auch einen Bären auf der Bühne. Das Stück war zuletzt vor 20 Jahren im Staatstheater Meiningen zu sehen.

Der Gewinner erhält eine Staatstheater-Meiningen-Kaffeetasse.