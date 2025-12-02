 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Ein Hirsch inmitten von Blumen

Das zweite Fensterchen Ein Hirsch inmitten von Blumen

Heute öffnet sich das zweite Türchen des Adventskalenders vom Staatstheater Meininger. Wer kennt die Lösung des Rätsels?

Eine reizvolle Spielerei bei der Fotografie von Theaterstücken sind sogenannte Stills. Hier werden nicht Szenen fotografiert, sondern kleine Stillleben, oftmals Objekte aus der Requisite, die markant und von hohem Wiedererkennungswert für die Produktionen sind. Aus diesem besonderen Foto-Fundus von Fotografin Christina Iberl hat das Staatstheater Meiningen 24 Motive für den diesjährigen Adventskalender ausgewählt. Es sind Fotos zu Produktionen aus den Spielzeiten 2021/2022 bis zur laufenden Saison.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Leser und Theatergänger sind gefragt: Zu welcher Inszenierung gehört das Foto? Neben der Erinnerung kann hier ein Blick in (aufgehobene) Programmhefte und Spielzeitbücher helfen oder vielleicht auch die Recherche auf der Internetseite des Staatstheaters Meiningen, sofern die Produktion noch gezeigt wird. Außerdem wird es bei jedem Türchen kleine Tipps geben.

Zu gewinnen gibt es hinter jedem Türchen Theaterkarten, Geschenke aus dem Theater-Shop oder besondere Einblicke in das Theater von der Spezialführung bis zum Vorstellungserlebnis im Orchestergraben. Um teilzunehmen müssen die Antworten jeweils binnen einer Woche an das Staatstheater Meiningen gesendet werden – und zwar per Post!

Zum baldigen Start in das Georgsjahr 2026 sind insbesondere Postkarten erwünscht, die Meiningen oder sein Theater als Motiv haben. Gerne auch aus früheren Zeiten. Oder winterliche-weihnachtliche Karten. Die Gewinnerkarten werden gezogen und die Gewinner hier in der Heimatzeitung sowie auf der Internetseite des Staatstheaters Meiningen veröffentlicht.

Anschrift Postkarten:

Staatstheater Meiningen,

Stichwort: Adventskalender

Bernhardstraße 5

98617 Meiningen

Auf den Postkarten muss vermerkt sein: das Türchen (1 bis 24), der Titel der Produktion und der Name, Telefonnummer und Mail-Kontakt des Adressaten.

Tipp: Die Postkarten können auch direkt im Briefkasten des Theaters am Bühneneingang eingeworfen oder an der Theaterkasse abgegeben werden.

Und nun Türchen 2 mit dem Hirschgemälde zwischen Blumen: Um das Rätsel zu knacken, gibt es drei Tipps. Die gesuchte Inszenierung stammt aus der laufenden Saison. Es gibt hier auch einen Bären auf der Bühne. Das Stück war zuletzt vor 20 Jahren im Staatstheater Meiningen zu sehen.

Der Gewinner erhält eine Staatstheater-Meiningen-Kaffeetasse.