Das WM-Duell Zoff um "gefährlichen" Verstappen spitzt sich zu

Eine Woche vor dem Mexiko-Rennen kam es in Austin zum nächsten Zwischenfall. Kurz vor Schluss bekam dort Norris eine Fünfsekundenstrafe für ein Überholmanöver gegen Verstappen. Norris verlor seinen dritten Platz dadurch wieder an Verstappen. "Ich will gute und harte Kämpfe mit ihm haben, aber faire", betonte Norris in Mexiko-Stadt. "Es ist nicht mein Job, ihn zu kontrollieren."