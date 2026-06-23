Das Wetter in Bayern: Die 40-Grad-Marke rückt näher - Hitze hat Bayern im Griff

Am Dienstag bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sonnig und heiß mit bis zu 35 Grad am Untermain. Wie in den vergangenen Tagen steigt das Schauer- und Gewitterrisiko im Süden des Freistaats am Nachmittag an, vor allem in den Bergen. Dazu soll es lokal Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter binnen kurzer Zeit geben. Im Norden soll die Gewitterneigung etwas nachlassen.