Es beginnt nun ein Jahr, das noch keine Spuren trägt. 2026 liegt vor uns wie ein unbeschriebenes Blatt, wie ein Feld, das nicht bestellt ist. Man steht am Rand, schaut über die Fläche und ahnt: Hier kann vieles wachsen. Noch ist nichts festgelegt, noch ist Raum für Ideen, für Entscheidungen, für Entwicklungen, die wir heute vielleicht nur erahnen. Genau darin liegt der besondere Reiz dieses Moments am Jahresanfang.