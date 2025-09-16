 
Das vierte Lesercafé Tanzsaal wird zum Treffpunkt

Die Lokalredaktion Hildburghausen setzt ihr Format fort: Am Dienstag, 24. September, von 14 bis 16 Uhr findet das nächste Lesercafé statt – in Rappelsdorf.

 
Das vierte Lesercafé: Tanzsaal wird zum Treffpunkt
Kürzlich in Eisfeld zum Lesercafé. Foto: B. Frank

Zum vierten Mal laden die Redaktion und Silvia Bergner vom Lesermarkt ein – diesmal in den Historischen Tanzsaal Rappelsdorf. Nach Stationen in Hildburghausen, Bedheim und Eisfeld freut sich die Redaktion nun auf Begegnungen in Rappelsdorf. Das Lesercafé ist eine offene Gesprächsrunde: Leserinnen und Leser können ihre Fragen stellen, Themen ansprechen und Impulse geben, die für die Region wichtig sind. „Wir möchten mit den Menschen direkt ins Gespräch kommen – hören, was sie bewegt, und die Geschichten aufnehmen, die ihnen am Herzen liegen“, so der Wunsch der Redaktion.

Ein besonderer Service gehört ebenfalls dazu: Silvia Bergner vom Lesermarkt beantwortet vor Ort alle Fragen rund um das digitale Lesen – von der Handhabung des E-Papers bis hin zu den technischen Möglichkeiten.

Dass dieses Lesercafé im Tanzsaal Rappelsdorf stattfindet, ist ein Glücksfall. Der 1908 erbaute Saal wurde über Jahrzehnte von Dorfgemeinschaft und Vereinen genutzt, geriet später in Vergessenheit und konnte dank des Engagements eines Vereins ab 2021 saniert werden. Mit großem Einsatz – durch Fördermittel, Zuschüsse, Eigenanteile und vor allem viele ehrenamtliche Stunden – wurde das denkmalgeschützte Gebäude Schritt für Schritt wieder instandgesetzt. Im Juni 2024 konnte die Sanierung erfolgreich abgeschlossen werden.

Heute ist der Tanzsaal wieder ein lebendiger Treffpunkt: Während der Sommersaison öffnet er regelmäßig als Familien- und Freizeitzentrum mit Kaffee, Kuchen und kleinen Speisen, außerdem finden dort übers Jahr verteilt Veranstaltungen statt, die regionalem Brauchtum und geselligem Beisammensein gewidmet sind. Für dieses Engagement erhielt der Verein im Jahr 2024 den Denkmalpreis des Landkreises Hildburghausen. Ute Hoffmann vom Verein hat die Redaktion kontaktiert und den Tanzsaal als Ort für das Redaktionsformat vorgeschlagen.

Termin und Ort: Dienstag, 24. September 2025, 14 bis 16 Uhr, Historischer Tanzsaal Rappelsdorf, An der Totenlache 2