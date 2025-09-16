Das vierte Lesercafé: Tanzsaal wird zum Treffpunkt

Zum vierten Mal laden die Redaktion und Silvia Bergner vom Lesermarkt ein – diesmal in den Historischen Tanzsaal Rappelsdorf. Nach Stationen in Hildburghausen, Bedheim und Eisfeld freut sich die Redaktion nun auf Begegnungen in Rappelsdorf. Das Lesercafé ist eine offene Gesprächsrunde: Leserinnen und Leser können ihre Fragen stellen, Themen ansprechen und Impulse geben, die für die Region wichtig sind. „Wir möchten mit den Menschen direkt ins Gespräch kommen – hören, was sie bewegt, und die Geschichten aufnehmen, die ihnen am Herzen liegen“, so der Wunsch der Redaktion.