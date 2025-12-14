Das Uran-Erbe der DDR Altlastenflächen verkauft - Wismut-Gemeinden in Sorge

In Thüringen kam eine solche Lösung nie zustande: Ein 1999 geschlossener Altlastenvertrag zwischen Freistaat und Bund berücksichtigte die Uran-Altstandorte nicht. Im Ergebnis gibt es bis heute 82 solcher sogenannten Verdachtsflächen, die nicht nach neuesten Standards saniert worden sind. 51 von ihnen wurden laut Landesamt für Bergbau, Umwelt und Naturschutz bislang nachuntersucht. Bis auf die nun umstrittene Gauern-Halde wurden sie als unbedenklich eingestuft.

Thüringen und Wismut streiten vor Gericht um Verantwortung

Dass ein solches Szenario nun auch an der Trünzig-Halde drohen könnte, fürchtet Verwaltungschefin Katrin Dix. Was genau mit der Fläche geplant ist, ist nach dpa-Informationen noch unklar. Je nach Nutzungsszenario sei eine Einstufung einzelner Flächen als radioaktive Altlast nach dem Strahlenschutzgesetz möglich, erklärt das Landesamt. Die anliegenden Kommunen fragen sich, was geschieht, wenn der neue Eigentümer irgendwann insolvent ist. "Wir können nicht sagen, es geht uns nichts an, bei uns liegt es ja vor der Tür, wir müssen ja damit umgehen", so Verwaltungs-Chefin Dix.

Die Wismut GmbH erklärt auf Anfrage, mit dem neuen Eigentümer der verkauften Fläche im Gespräch zu sein, um Fragen wie eine Zugangserlaubnis zum Grundstück zu klären. Weitere Versteigerungen von Uran-Altstandorten drohen laut den Bundes-Immobilienverwaltern nicht: Die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH hat keine weiteren derartigen Flächen in Thüringen im Eigentum, heißt es auf dpa-Anfrage.