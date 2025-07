Ein lautes „Tiberanda Hey!!“ aus der Meininger Kinderstadt. In diesem Jahr berichten wir – das ist die Hennenpost in unserem Tagebuch von Tiberanda. Was ist passiert? Was hat uns gefallen? Hier ist der Bericht vom Montag – der Eröffnung der Kinderstadt. Heute geschrieben von Jung-Redakteurin Johanna (10 Jahre alt).