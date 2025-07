Die Tiere auf der Stirn

Die Maskenbauer sind in diesem Jahr neu – die gehen es eher ruhig, dafür aber bunt an. Als wir für das Tiberanda-Tagebuch bei ihnen vorbeischauten, bemalten sie gerade ihre Masken, die in den letzten Tagen hergestellt wurden. Wichtig dafür ist der Ton. Davon haben sie jede Menge hier in ihrem Zelt. Was auch auffällt: Alle Masken sind einzigartig, manche sind gruselig, andere lustig.