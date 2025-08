Ein lautes „Tiberanda Hey!!“ aus der Meininger Kinderstadt. In diesem Jahr berichten wir von der Hennenpost in unserem Tagebuch aus und von Tiberanda. Was ist passiert? Was hat uns gefallen? Hier ist der Bericht vom Montag – der Eröffnung der Kinderstadt. Heute geschrieben von Jung-Redakteur Karl (10)