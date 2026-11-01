Noch am Nachmittag hatte im Atelier auf Schloss Glücksburg das kreative Chaos geherrscht. Pünktlich um 19 Uhr war aus der Werkstatt eine Ausstellung geworden. An einer rosafarbenen Wand hingen barock anmutende Fantasiegebilde, auf einem pastellfarbenen Podest begegneten sich Ton und Textil. Filigrane Formen, rätselhafte Wesen, kräftige Farben und Oberflächen, die das Feuer gezeichnet hatte – alles war sorgfältig arrangiert und wirkte doch ganz selbstverständlich.Es war beeindruckend dort an diesem Freitagabend. Die Menschen gingen von Werk zu Werk, blieben stehen, kamen miteinander ins Gespräch. Die Künstler erzählten von ihren Ideen, hörten zu, wenn Besucher etwas ganz Eigenes in ihren Arbeiten entdeckten. Die Wärme der Brennöfen steckte noch in manchen Stücken. Und auch sonst war es ein ungewöhnlich warmer Abschied.