Immer mehr, immer mehr, immer mehr: Was für fast alle Sportarten gilt, um verstärkt Präsenz zu zeigen und somit mehr TV- und Werbegelder zu generieren, gilt auch für Biathlon. Bei den meisten Wintersportdisziplinen kommt hinzu, im Zuge des Klimawandels perspektivisch mehr Events in den Sommer- und Herbstmonaten in den Jahreskalender einzupassen.