Sie suchten, nach Ansicht des Vorsitzenden Richters, „das schnelle Geld“. Jetzt, nach dem Prozess am Landgericht Meiningen, muss ein 26-Jähriger für sieben Jahre ins Gefängnis, ein 43-Jähriger für sechseinhalb Jahre. Die 31-jährige Frau, die mit beiden Männern im Dreieck liiert war oder ist, ist zu sechs Jahren Haft verurteilt. Schuldig gesprochen sind alle drei wegen besonders schweren Raubs, schweren Raubs und schwerer räuberischer Erpressung. Die wegen Beihilfe zu denselben Straftaten verhängten zwei Jahre Freiheitsstrafe für den dritten Mann sind zur Bewährung ausgesetzt, der 38-Jährige, der auch als einziger der Angeklagten nicht vorbestraft ist, muss 200 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.