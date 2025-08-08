Die gute Nachricht zuerst. „Tatsächlich habe ich zwei Neueinstellungen zum 1. August - eine Fachkraft, eine Pflegefachkraft“, sagt Anja Schleder zu Beginn des Gespräches in ihrem neuen Besprechungsraum im Obergeschoss ihres Bürogebäudes in der August-Bebel-Straße 63. Zwei weibliche und einen männlichen Praktikanten habe sie zurzeit auch. Denn diejenigen, die sich in einer Ausbildung zum Sozialbetreuer oder zur Pflegefachkraft befinden, müssen Schleder zufolge „verschiedene Stationen durchlaufen“. Ambulante Pflege wie bei ihr gehöre dazu.