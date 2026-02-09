Das nächste Gold?: Merle Fräbel nur ganz knapp hinter Julia Taubitz

 
und Stefan Tabeling

Die deutschen Rennrodlerinnen nehmen die Goldspur von Max Langenhan auf. Mit souveräner Doppelführung gehen sie in den Finaltag. Einige Favoritinnen patzen.

Kommt mit der neuen Bahn super zurecht: Die Suhlerin Merle Fräbel. Foto: Robert Michael/dpa

Auch im zweiten Rennen hat Deutschland beste Chancen auf Rennrodel-Gold. Weltmeisterin Julia Taubitz vom WSC Oberwiesenthal und die WM-Zweite Merle Fräbel vom Rodelteam Suhl lieferten sich in den ersten beiden Durchgängen ein spannendes Duell um Platz eins und haben die restliche Konkurrenz vor den entscheidenden Läufen am Dienstag bereits distanziert. Die erst 22 Jahre alte Olympia-Debütantin Fräbel, die auch den Test-Wettkampf auf der neu gebauten Bahn gewann, fuhr im ersten Lauf Bahnrekord. Doch Taubitz konterte im zweiten Durchgang, verbesserte sogleich die Bestmarke. Ihr Vorsprung auf Fräbel beträgt aber nur die Winzigkeit von 61 Hundertstelsekunden.

Perfekte Fahrlage: Julia Taubitz. Foto: Michael Kappeler/dpa

Mit einem komfortablen Vorsprung auf Rang drei geht es am Dienstag in die beiden Finalläufe. Denn die drittplatzierte Lettin Elina Bota hat schon 0,434 Sekunden Rückstand auf Silber. Noch schwächer war die Weltcupführende Lisa Schulte aus Österreich, die als Siebte bereits 0,678 Sekunden hinter Taubitz liegt. Zudem verabschiedeten sich in US-Pilotin Summer Britcher und der Lettin Kendija Aparjode zwei Mitfavoritinnen, nachdem sie einen Mega-Patzer am Start hatten, als sie voll in die Bande knallten. Anna Berreiter aus Berchtesgaden, die vor vier Jahren in Peking als Debütantin olympisches Silber holte, konnte nicht in die Top-Sechs fahren.

Doch gerade Taubitz weiß, wie schnell der olympische Traum platzen kann. Vor vier Jahren in Peking fuhr sie als haushohe Topfavoritin im ersten Lauf Bestzeit und stürzte dann im zweiten Lauf. Die Medaillen waren unerreichbar. Mit Bestzeit im vierten Lauf kam sie noch auf Rang sieben. „Ich habe lange gebraucht, um diesen Rückschlag zu verarbeiten. Rückblickend bin ich dankbar für diese Erfahrung“, sagte die 29-Jährige, die bereits acht WM-Titel und fünf Weltcup-Gesamtsiege in ihrer sportlichen Vita stehen hat.

Merle Fräbel wiederum, die 2020 in Lausanne die Youth Olympic Games gewann und von 2023 bis 2025 dreimal in Serie Junioren-Weltmeisterin wurde, hatte zuletzt noch gar nicht das richtige Olympia-Feeling bekommen. „Der Olympic Spirit ist da, vor allem weil man die Team D Einkleidung trägt. Aber ich persönlich habe gar nicht so ein krasses Olympia-Gefühl, weil sich alles so unwirklich anfühlt bzw. für mich fühlt es sich aktuell wie ein Extra-Lehrgang an.“

Fräbel war nach den letzten beiden Weltcup-Stationen auf ihrer Heimbahn in Oberhof, wo sie beide Rennen gewinnen konnte, als eine der Top-Favoritinnen zu den Olympischen Spielen gefahren. Druck wollte sie sich aber nicht machen. „Das haben Sie gesagt“, entgegnete sie, angesprochen auf die Favoritenrolle, unserer Redaktion.