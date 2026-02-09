Das nächste Gold?: Merle Fräbel nur ganz knapp hinter Julia Taubitz

Perfekte Fahrlage: Julia Taubitz. Foto: Michael Kappeler/dpa

Mit einem komfortablen Vorsprung auf Rang drei geht es am Dienstag in die beiden Finalläufe. Denn die drittplatzierte Lettin Elina Bota hat schon 0,434 Sekunden Rückstand auf Silber. Noch schwächer war die Weltcupführende Lisa Schulte aus Österreich, die als Siebte bereits 0,678 Sekunden hinter Taubitz liegt. Zudem verabschiedeten sich in US-Pilotin Summer Britcher und der Lettin Kendija Aparjode zwei Mitfavoritinnen, nachdem sie einen Mega-Patzer am Start hatten, als sie voll in die Bande knallten. Anna Berreiter aus Berchtesgaden, die vor vier Jahren in Peking als Debütantin olympisches Silber holte, konnte nicht in die Top-Sechs fahren.