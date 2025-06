Die wohl letzte Sonderführung durchs Erlebnismuseum der Stadt Neuhaus am Rennweg ist vorbei. 32 Interessierte hat Ingo Greiner am 18. Juni noch einmal durch die Räume der Ausstellung geleitet und ihnen die mehr als 400-jährige Stadtgeschichte nahegebracht. Nun dauert’s nicht mehr lange, bis sich die Türen der Einrichtung schließen. Stichtag ist der 31. August. Bis dahin sind Besuche – wie auch bisher üblich rein auf Voranmeldung über die Touristinformation im Thüringer Wald Shop – möglich. Danach war’s das mit dem Museum – auf jeden Fall in der seit Dezember 2010 bestehenden bisherigen Form.