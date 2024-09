Es ist der 4. Juli 1954, Deutschland gewinnt im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Bern mit einem 3:2 gegen Ungarn. Die Deutschen krönen sich völlig überraschend zum Weltmeister. Die Euphorie kennt von der Nordsee bis zu den Alpen keine Grenzen. Am Tag darauf fahren die Weltmeister mit der Bahn aus der Schweiz wieder zurück in die Heimat. Ihr Zug: ein weinroter VT 08.5. Dem stromlinienförmigen Diesel-Triebwagenzug hatten die Eisenbahner in Basel damals den Schriftzug „Fußball-Weltmeister 1954“ verpasst. Der VT 08.5 bringt die Mannschaft von Trainer Sepp Herberger heim, fährt sie nach München. Unterwegs blockieren Fans die Gleise, bitten um Autogramme und übergeben Geschenke. Die Fahrt ist ein einziger Triumphzug und geht wie der Weltmeistertitel in die Geschichtsbücher ein.