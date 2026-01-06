 
Das Lesercafé Mehr als ein journalistisches Experiment

Das Format Lesercafé wurde 2025 geboren. 2026 soll es wachsen – und weiter Menschen verbinden, Themen heben und zeigen, was Zeitung alles sein kann.

Das jugendliche Lesercafé mit den Podcastern Tekkschuster (rechts) und Ostrausch (links) schuf Verbindungen zwischen Generationen. Foto: privat

Es begann in Hildburghausen – mit der Idee, den Schreibtisch für ein paar Stunden gegen einen Cafétisch zu tauschen. Und schon nach den ersten Malen war klar: Das Lesercafé ist mehr als ein journalistisches Experiment. Es wurde 2025 zu einer kleinen Reise durch den Landkreis, zu einer Reihe von Begegnungen, die nachwirkten. Bedheim, Rappelsdorf, Eisfeld, Kloster Veßra – jeder Ort brachte eigene Themen, eigene Stimmung, eigene Protagonisten mit. Und überall zeigte sich: Reden wollen viele. Gehört werden auch.

Das Lesercafé hat Räume geöffnet – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Da wurde über Dorfleben und Strukturwandel gesprochen, über Ärgernisse und Herzensangelegenheiten, über das, was fehlt, und das, was unbedingt bewahrt werden sollte. Oft waren da Sätze, die hängen blieben und Impulse gaben. Manchmal auch einfach herzliches Lachen.

Für uns als Lokalredaktion war diese Serie ein großer Erfolg im Bereich aktiver Kommunikation mit unserer Leserschaft. Nicht messbar in Zahlen, sondern spürbar in Vertrauen. Zeitung als Gast, nicht als Beobachterin. Als Teil des Gesprächs – einfach wunderbar.

Besonders dankbar macht dabei die Offenheit vieler Institutionen im Landkreis. Gemeindehäuser, Vereine, Kulturorte– sie alle haben uns mit einer Selbstverständlichkeit empfangen, die nicht selbstverständlich ist. „Kommt zu uns“, hieß es oft. „Wir freuen uns auf euch.“ Dieses Miteinander ist ein Segen. Und es ist Grundlage dafür, dass das Lesercafé lebt. Dass es getragen wird von Menschen, die ihre Orte zeigen, erklären, manchmal auch verteidigen und ernst nehmen. Deshalb steht fest: 2026 geht es weiter. Das Lesercafé bleibt. Mal themenspezifisch, mal ganz offen, als Plattform für Austausch, Zuhören und gemeinsames Nachdenken über das, was den Landkreis bewegt.

Nächster Halt: Heldburg

Der erste Termin im neuen Jahr ist bereits gesetzt: Am 20. Februar gastiert die Lokalredaktion im Mehrgenerationenhaus in Heldburg. Danach soll jeden Monat ein weiteres Lesercafé folgen. Wohin die Reise dann führt, welche Geschichten erzählt werden, wer am Tisch Platz nimmt – all das ist noch offen. Und genau darin liegt der Reiz. Die Vorfreude jedenfalls ist schon da. Und die Stühle stehen bereit.