Das Lesercafé: Mehr als ein journalistisches Experiment

Besonders dankbar macht dabei die Offenheit vieler Institutionen im Landkreis. Gemeindehäuser, Vereine, Kulturorte– sie alle haben uns mit einer Selbstverständlichkeit empfangen, die nicht selbstverständlich ist. „Kommt zu uns“, hieß es oft. „Wir freuen uns auf euch.“ Dieses Miteinander ist ein Segen. Und es ist Grundlage dafür, dass das Lesercafé lebt. Dass es getragen wird von Menschen, die ihre Orte zeigen, erklären, manchmal auch verteidigen und ernst nehmen. Deshalb steht fest: 2026 geht es weiter. Das Lesercafé bleibt. Mal themenspezifisch, mal ganz offen, als Plattform für Austausch, Zuhören und gemeinsames Nachdenken über das, was den Landkreis bewegt.