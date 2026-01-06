Das Lesercafé: Mehr als ein journalistisches Experiment

Es begann in Hildburghausen – mit der Idee, den Schreibtisch für ein paar Stunden gegen einen Cafétisch zu tauschen. Und schon nach den ersten Malen war klar: Das Lesercafé ist mehr als ein journalistisches Experiment. Es wurde 2025 zu einer kleinen Reise durch den Landkreis, zu einer Reihe von Begegnungen, die nachwirkten. Bedheim, Rappelsdorf, Eisfeld, Kloster Veßra – jeder Ort brachte eigene Themen, eigene Stimmung, eigene Protagonisten mit. Und überall zeigte sich: Reden wollen viele. Gehört werden auch.