Er ist wieder da: Der beliebte Weihnachtskalender der Stadt Schmalkalden ist ab sofort in Geschäften der Innenstadt, unter anderem in der Lutherbuchhandlung, der Buchhandlung „Lesezeichen“, bei Culinaria und in der Tourist-Information, erhältlich. Für fünf Euro kann man Gutes tun und gleichzeitig selbst etwas gewinnen, denn mit dem Erlös werden Projekte des hiesigen Lions- und Rotaryclubs unterstützt. „In dem Lotteriekalender sind Preise im Wert von 3370 Euro hinter den 24 Türchen versteckt“, freut sich Bürgermeister Thomas Kaminski und dankt den gemeinnützigen Organisationen Lions und und Rotarier für deren Engagement, das sie jedes Jahr wieder in das Projekt Weihnachtskalender stecken. Deren Vertreter, Frank Röder und Olaf Krech, kamen zur Vorstellung der 17. Auflage ins Bürgermeisterbüro. 1500 Stück wurden gedruckt. Jeder Kalender hat eine Losnummer, mit der sein Käufer gewinnen kann.