Seit 1995 zeichnet der Wartburgkreis jährlich private Denkmaleigentümer, Vereine oder Kommunen aus, die sich mit besonderem Einsatz der Erhaltung und Pflege historischer Gebäude oder technischer Denkmale widmen. „Die Pflege unserer Baukultur und des Aussehens unserer Heimat wird bei uns hoch gehalten“, sagte Michael Brodführer bei der Auszeichnungsveranstaltung am Mittwoch in der „Heile Schern“ in Spahl. Jedes Jahr schlägt der Denkmalbeirat des Landkreises drei Preisträger vor. „Der Preis hat eher einen ideellen als materiellen Wert, denn wenn man ein Denkmal saniert, kann das sehr kostspielig sein“, erklärte der Landrat. Die Preisträger sind das „Team Michaelskapelle“, welches sich um die Sanierung des Gotteshauses bei Buttlar kümmerte; Bianca Ballaschk und Patrick Seiler für die denkmalgerechte Sanierung ihres roten Fachwerkhauses in Oechsen sowie Mario Jung, der ein ehemaliges Schul- und Bürgerhaus in Behringen sanierte.