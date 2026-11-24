Seit einigen Wochen steht neben dem Sportplatz in Kaltennordheim ein neuer Soccer-Court. Mittlerweile sind dort die letzten Arbeiten erledigt und der Ball rollte natürlich auch schon. Jetzt kann dort Fußball, Volleyball oder Basketball auf Kunstrasen gespielt werden. Der Soccer-Court ist ein weiterer Baustein bei der Verwirklichung der Pläne zur Umgestaltung des Sportparks in der Rhönstadt. Der klangvolle Name des Projektes ist „Sportpark Generationen gemeinsam aktiv“. Einfach zusammengefasst soll eine Sportstätte entstehen, an und auf der sich Menschen jeden Alters sportlich betätigen können. Es entwickelte sich eine Erfolgsgeschichte mit Eigeninitiative von Menschen mit Ideen, vielen helfenden Händen und jeder Menge Kreativität.