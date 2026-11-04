Eigentlich ist es ja fast ein echter „Späti“, der dieser Tage mitten im Wald bei Scheibe-Alsbach Schauplatz einer symbolischen Schlüsselübergabe war.
Das läuft gut Vandalismus und Verfall Paroli geboten
Andreas Beer 04.11.2026 - 17:10 Uhr
Dorfgemeinschaft und Forst nehmen sich bei Scheibe-Alsbach des Erhalts einer traditionsreichen Schutzhütte an. Das Ergebnis? Ist einladend.
Eigentlich ist es ja fast ein echter „Späti“, der dieser Tage mitten im Wald bei Scheibe-Alsbach Schauplatz einer symbolischen Schlüsselübergabe war.