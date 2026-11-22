Wer beim Namen A-Team sofort an die Kultserie der 1980er-Jahre denkt, liegt gar nicht so falsch. Auch in Schleusingen gibt es eine Truppe, die anpackt, organisiert und Probleme löst. Allerdings kämpfen die Jugendlichen nicht gegen Bösewichte, sondern für ein lebendiges Schulleben. Für dieses außergewöhnliche Engagement sind die Jugendlichen am Samstagabend unter großem Applaus mit dem JES-Preis „Jugend engagiert sich“ des Landkreises Hildburghausen ausgezeichnet worden.