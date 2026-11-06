﻿Er soll Ansprechpartner sein, Vertrauen schaffen und vor allem Präsenz zeigen: Mit Polizeihauptmeister Jörg Wenig hat Barchfeld-Immelborn wieder einen eigenen Kontaktbereichsbeamten (KoBB). Nachdem der 49-Jährige seine Arbeit bereits im Oktober aufgenommen und sich im Gemeinderat vorgestellt hatte, wurde er am Donnerstag offiziell in sein Amt eingeführt. Hochrangige Vertreter der Thüringer Polizei und der Gemeinde machten dabei deutlich, wie wichtig ihnen die Rückkehr eines festen polizeilichen Ansprechpartners vor Ort ist.