Für einen Mountainbiker gibt es kaum was Schöneres, als durchs Gelände zu starten. Im Grün soll es möglichst kurvig bergab gehen, also etwas ganz anderes, als auf dem Radweg unterwegs zu sein. Oft sind Biker also auf Waldwegen und -pfaden anzutreffen, mithin geht es auch direkt durchs Unterholz. Das Problem: Strecken, die so entstehen, sind keine offiziellen, nicht gesichert, es besteht latente Unfallgefahr. Und für Kommunen ist das ein Problem.