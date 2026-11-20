Vier Softeismaschinen, hausgemachte Torten und Kuchen, ein gemütliches Hofcafé und jede Menge außergewöhnlicher Köstlichkeiten: Als Marco Klotzbücher und Maik Albrecht im Juni vergangenen Jahres ihre „Blühende Genuss-Werkstatt“ im Wasunger Ortsteil Wahns eröffneten, hatten sie offenbar das richtige Gespür. Aus einer spontanen Idee ist innerhalb kurzer Zeit ein beliebter Anlaufpunkt geworden, dessen guter Ruf längst über die Ortsgrenzen hinausreicht.
Das läuft gut Mit Liebe gebacken, mit Leidenschaft serviert
Diana Werner-Uhlworm 20.11.2026 - 13:00 Uhr