Vier Softeismaschinen, hausgemachte Torten und Kuchen, ein gemütliches Hofcafé und jede Menge außergewöhnlicher Köstlichkeiten: Als Marco Klotzbücher und Maik Albrecht im Juni vergangenen Jahres ihre „Blühende Genuss-Werkstatt“ im Wasunger Ortsteil Wahns eröffneten, hatten sie offenbar das richtige Gespür. Aus einer spontanen Idee ist innerhalb kurzer Zeit ein beliebter Anlaufpunkt geworden, dessen guter Ruf längst über die Ortsgrenzen hinausreicht.