Bis August 2027 laden die Thüringer Reparaturtage dazu ein, defekte Geräte oder Alltagsgegenstände nicht gleich wegzuwerfen, sondern wieder gängig zu machen. Selbst Hand anlegen soll und kann man bei diesem Vorhaben in den thüringenweit 15 Reparatur-Cafés. Diese werden von Vereinen oder Initiativen ehrenamtlich betrieben. In Meiningen zum Beispiel vom Verein Nachbarschaftshilfe. Sein Reparatur-Café befindet sich am Markt 13. Gemeinsam mit dem VdK teilt man sich die Räume. Hierher können Bürger kaputte Geräte bringen und sie gemeinsam mit Helfern wie Jan Kellner, Marcel Knapp oder Kevin Müller reparieren.