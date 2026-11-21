Nur die Harten kommen in den Garten. Oder in Scheibe-Alsbach zum Vereinshaus am Rußtiegel. In die leidlich trockene Lücke zwischen Spätherbst und Vorwinter platzierte Ortsteilbürgermeister Jens Rothe am Samstagmorgen einen Arbeitseinsatz im Sinne der Umfeldverschönerung des zentralen Treffs im Neuhäuser Ortsteil. Einer Temperatur rund um den Gefrierpunkt zum Trotz folgten drei Dutzend Frauen, Männer und Kinder dem Aufruf.