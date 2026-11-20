Großer Erfolg für ein vergleichsweise junges Tourismusprojekt aus dem Thüringer Wald: Das Naturcamp Lenkgrund in Frauenwald hat beim Deutschen Tourismuspreis 2026 den dritten Platz belegt. Vergeben wurde die Auszeichnung am Donnerstag auf dem Deutschen Tourismustag in Leipzig durch den Deutschen Tourismusverband (DTV). Den ersten Preis erhielt die „Kieler Woche“. Für das Team aus Frauenwald ist die Platzierung dennoch ein Grund zum Feiern.