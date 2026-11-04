Drei Jahre, nachdem sich beim ehemaligen Nahkauf-Markt in Kaltensundheim die Türen geschlossen hatten, wird hier wieder eröffnet: Als 24-Stunden-Laden „Immerda“ betreiben Falk und Diana Hartmann aus Frankenheim den Vollsortiment-Markt neu. „Ich hätte es mir einfacher vorgestellt“, gibt Falk Hartmann im Rückblick zu. Zwar liegt soeben mit Saubermachen, letzten Umbauten sowie dem Einräumen der Regale noch ein arbeitsreicher Endspurt vor ihnen und ihren Helfern, aber auch im Vorfeld war es eine Herausforderung, alles für den Markt zu organisieren, sagt Falk Hartmann.