Die kleinste Sparte des Meininger Staatstheaters kann auf vielfältige Inszenierungen und eine wirklich spannende Geschichte der letzten vier Jahrzehnte zurück blicken. Eigentlich war ihr Ende bereits 2002 beschlossene Sache. Es sollte kein festes Puppentheater-Ensemble mehr am Haus geben. Doch das Publikum wollte sich diese herausragende kleine Nische, die auf ihre Weise ganz besondere Kunst auf die Bühne bringt, nicht nehmen lassen, und ging zahlreich auf die Straße.