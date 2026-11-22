Drei Tischler, eine Mission – da muss ja am Schluss ein astreines Ergebnis herauskommen. So war’s denn auch bei Philip Siegel (30), Denny Koppe (43) und Maria Böhm (34). Alle drei stellten sich ab September 2024 der Herausforderung, binnen zweier Jahre ihren Meister zu machen. Alle drei bekamen beim Festakt Anfang November im Oberhofer Ahorn-Panorama-Hotel ihre Urkunden überreicht, den „Oscar des Handwerks“, wie es hieß, das Gütesiegel des deutschen Fachkräftewesens.