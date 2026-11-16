Beim Gang durch die neue Halle können es Gloria und Steven Herpichböhm selbst noch immer nicht so richtig glauben, was ihr Unternehmen hier in Spechtsbrunn auf die Beine gestellt hat. „In einigen Wochen werden auch hier zwei Dutzend neue Maschinen stehen“, sagt Steven Herpichböhm, technischer Leiter der Gramß Kunststoffverarbeitung GmbH in Spechtsbrunn. Der Ort am Rennsteig gehört offiziell zur Stadt Sonneberg, liegt aber eigentlich näher an der Grenze zu Bayern und zum Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.