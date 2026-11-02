„Es ist ein außergewöhnlicher Fahrplanwechsel“, sagte Lars Sommerfeld, Geschäftsführer der Ilm-Kreis Service GmbH, im Donnerstag im ÖPNV-Ausschuss des Kreistages. Wenn am 13. Dezember der neue Busfahrplan in Kraft tritt, dann wird es nicht nur die üblichen „Schönheitskorrekturen“ geben, um Busse besser mit Zügen zu verknüpfen oder Fahrzeiten an den Schulschluss anzupassen. Gleich zwei neue Buslinien bekommen die Bürger spendiert. Zwei neue Haltestellen gibt es obendrauf.