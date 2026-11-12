Wer mit dem E-Bike künftig den rund 867 Meter hohen Bleßberg erklimmt, muss sich um die verbleibende Akkuleistung keine Gedanken mehr machen. Denn auf dem Hochplateau angekommen, lässt sich nicht nur die Aussicht genießen, sondern auch das Fahrrad für die nächsten Kilometer fit machen. Dort, wo mit dem Sendeturm zugleich der höchste Punkt Thüringens in den Himmel ragt, ist eine neue Lade- und Servicestation für Radfahrer entstanden. Sie ermöglicht das gleichzeitige kostenfreie Laden mehrerer E-Bikes und hält zudem eine Luftpumpe und Werkzeug für kleinere Reparaturen bereit.