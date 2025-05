Am Samstag, 17. Mai, steigt im Weihbachgrund in Veilsdorf ein ganz besonderes Nachbarschaftsderby – das zwischen Veilsdorf und Hildburghausen II. Was waren das noch für Zeiten, als die beiden ersten Mannschaften höherklassig gegeneinander kickten. Da waren mehr Zuschauer im weiten Rund als Veilsdorf Einwohner hat. Nun, die Elektrokeramiker der Neuzeit liegen in der Kreisoberliga mit 42 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Nach ganz oben geht wohl nichts mehr; indes dieser fünfte Rang mit fünf Punkten Vorsprung auf die weitere Konkurrenz soll behauptet werden. Die Luft scheint nach zuletzt zwei Unentschieden aktuell etwas raus zu sein. Aber Veilsdorf hat natürlich mit dem Kreispokalsieg 2025 noch ein großes Ziel. Man trifft am Pfingstsonntag in Erlau auf den TSV 1884 Germania Sonneberg-West.