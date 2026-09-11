Jürgen Herrmann sitzt in seinem Wohnzimmer, vor sich hat er einen Stapel Briefe. Formulare, medizinische Unterlagen, anwaltliche Schreiben. Seit März beschäftigt ihn ein Vorgang, der für viele Routine ist: der Umtausch des Führerscheins. Für den 68-Jährigen aus Kloster Veßra entwickelte sich daraus ein Streit mit der Fahrerlaubnisbehörde, der ihn zermürbt und verärgert. Denn für ihn steht fest: Die Behörde verzögere das Verfahren unnötig. „Das ist nur Schikane“, sagt er.